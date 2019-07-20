Куньмин, Китай, , 03:13 — REGNUM

Таможня города Куньмин провинции Юньнань на юго-западе Китая зафиксировала первый случай занесения в провинцию Юньнань вируса Зика приезжим туристом из-за рубежа, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Пациент был выписан из госпиталя после прохождения лечения и карантина, сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения. Вирус Зика переносится москитами и вызывает лихорадку, сыпь и боль в суставах. В редких случаях укус может быть смертельным. Кроме того, вирус может приводить к аномалиям развития мозга у детей, находящихся в утробе матери, а также синдром Гийена-Барре.

Главное управление таможни КНР призвало принять меры предосторожности против вируса Зика, выезжая за рубеж, а также своевременно сообщать о появлении типичных для заболевания симптомов. Всего с 2016 по 2017 годы в Китае было зафиксировано 26 случаев заражения вирусом Зика.

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