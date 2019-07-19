Санкт-Петербург, , 23:03 — REGNUM

В акватории Кронштадского рейда сегодня, 19 июля, состоялась репетиция Главного морского парада в честь Дня военно-морского флота.

В репетиции приняли участие 12 боевых кораблей четырех флотов России — Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского. Также в репетиции участвовала одна подводная лодка.

В ходе репетиции были отработаны дистанции между кораблями, утверждено время на выполнение каждого упражнения, внесены последние коррективы в план праздника с учетом реальной обстановки.

Уже 21 июля состоится совместная тренировка боевых кораблей и морской авиации. В параде должно быть задействовано 40 самолетов и вертолетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам Главный военно-морской парад состоится 28 июля, в День ВМФ России.