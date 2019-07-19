Амстердам, , 21:46 — REGNUM

Терапевтические медицинские центры в Нидерландах регулярно сталкиваются со случаями проявления агрессии со стороны пациентов. Речь идёт о региональных медицинских центрах, где оказывают несложную неотложную помощь.

Каждый третий медицинский центр в минувшем году сталкивался со случаем применения физического насилия пациентом по отношению к медицинскому персоналу. Кроме того, половина медицинских центров сообщила, что не реже раза в неделю они имели дело с телефонными угрозами. В шести из десяти центрах полагают, что общее число угроз за последние пять лет возросло. В качестве примеров указываются случаи, когда пациенты грозились придти в больницу или медицинский центр с оружием, а также случаи угроз в адрес медицинского персонала в соцсетях.

Рост числа угроз и инцидентов приписывают неверным представлениям пациентов о медицинских центрах. Пациенты уверены, что могут получить здесь любую медицинскую помощь в любое время дня. Однако в центрах оказывают помощь только в таких случаях, которые не терпят отлагательства до следующего дня. Кроме того, три четверти центров сталкиваются с трудностями при наборе необходимых сотрудников. Понятно, что случаи угроз и насилия являются одним из препятствий при наборе сотрудников.