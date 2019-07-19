Амстердам, , 21:42 — REGNUM

Муниципалитет г. Амстердам изучает вопрос, во сколько обойдутся тренировки в области т.н. «белой и интерсекциональной привилегии» для муниципальных служащих. Речь идёт о (бессознательных) предубеждениях по отношению к женщинам, цветным и гомо‑ и транссексуалистом, якобы свойственных белым гетеросексуалам.

Кроме того, муниципалитет готовит ряд других мер, направленных на борьбу с дискриминацией на рынке труда. Так, рассматривается возможность не допускать к участию в открытых тендерах предприятий, замеченных в дискриминации по этническому, половому, возрастному или иному признаку. Рассматривается также вопрос, может ли муниципалитет предъявлять требования к кадровой политике предприятий, сотрудничающих с городом. Речь идёт о том, что муниципалитет требовал бы от таких предприятий, чтобы среди их служащих пропорционально представлены национальные, религиозные, сексуальные и иные меньшинства.

Наконец, уже разработан и готов к реализации проект, цель которого проверить, как организации подбирают себе стажёров. Организациям, которые окажутся в поле зрения проекта, вышлют по два резюме: одно с фотографией кандидата с западным именем и внешностью, а другое — с фотографией кандидата-мусульманина. В тех случае где предпочтение будет отдано первому кандидату, от организации потребуют отчитаться о своём выборе. Весь процесс предполагается отснять на видео, после чего запись будет предоставлена СМИ для привлечения внимания к вопросу.