Менло-Парк, США, , 20:49 — REGNUM

Пользователи социальной сети Instagram из разных стран мира второй день подряд сообщают о сбоях в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Жалобы поступают главным образом от пользователей из Северной и Южной Америи, в том числе из США, Канады, Аргентины, Бразилии, а также из ряда стран Европы, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию.

Подавляющее большинство жалоб связано с проблемами при просмотре новостной ленты, некоторые сообщают также о невозможности авторизоваться в своей учётной записи. Аналогичные проблемы наблюдались у пользователей Instragram и накануне.

Напомним, 18 июля стало известно, что Instagram начала внедрение в ряде стран нового дизайна, в котором пользователи больше не могут просматривать количество лайков под чужими публикациями.

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