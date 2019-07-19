Москва, , 21:53 — REGNUM

В Донецкой народной республике (ДНР) будут соблюдать «бессрочное» перемирие с 21 июля 2019 года, но готовы защищать своё население от украинских боевиков. Об этом при помощи телемоста заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Если будут дальше гибнуть люди и дети, то никто не сможет остановить, чтобы уничтожать ту (грубое слово), которая находится с той стороны», — пообещал представитель народной республики.

Также он отметил, что власти ДНР никоим образом не будут препятствовать жителям республики, которые захотят выехать на территорию Украины, чтобы проголосовать на выборах в Верховную раду.

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