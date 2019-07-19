Александров, Владимирская область, , 19:55 — REGNUM

В городе Александрове Владимирской области депутату районного совета вынесен приговор за присвоение вверенного имущества в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

С 2011 года до конца августа 2016 года подсудимый был директором ООО «Жилищно-коммунальная служба «Алдега». С 1 января 2015 года по 23 августа 2016 года он оформил от лица компании фиктивные договоры подряда на выполнение работ по очистке кровель от снега и наледи, уборке придомовых территорий и мест общего пользования многоквартирных домов города Александрова. Главные бухгалтеры ООО «ЖКС Алдега» исполняли незаконные указания руководителя и на основании предоставленных им фиктивных договоров подряда оформляли расходные кассовые ордера на имя представителей подрядчиков.

Директор компании лично получал в кассе деньги в счет оплаты фактически несуществующих договоров — почти 38 млн рублей. Фактическая стоимость работ составила около 12 млн рублей, остальные средства руководитель присвоил.

Суд признал его виновным по статье «Присвоение вверенного имущества, совершенное в особо крупном размере» и приговорил к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, лишив права в течение 2,5 лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Исковые требования потерпевших удовлетворены на сумму более 25 млн рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.