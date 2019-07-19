Черновцы, Украина, , 19:08 — REGNUM

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает «Страна.ua».

На двери пиццерии было наклеено перечеркнутое изображение свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

Сотрудники данной пиццерии заявили, что в их заведение якобы заходит «очень много пророссийски настроенных людей», которые не говорят на украинском или английском языках. Сами работники подчеркивают, что «принципиально» не общаются на русском языке.

«Очень многие гости на это обижаются, поэтому мы вынуждены были прибегнуть к такому предупреждению», — сказал один из сотрудников.

При этом никто из сотрудников не смог внятно объяснить, почему для подобного предупреждения было выбрано именно изображение свиньи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедшие к власти на Украине в результате государственного переворота бандеровцы и их приспешники проводят политику дерусификации Украины. В последние дни своего президентства Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Этот закон предусматривает использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни на Украине.