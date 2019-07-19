Москва, , 18:58 — REGNUM

Доставленная в больницу после падения со сцены Народная артистка СССР Инна Чурикова 19 июля была переведена из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили агентству «Москва» в справочной службе НИИ имени Склифосовского.

Отмечается, что состояние актрисы оценивается медиками как «относительно удовлетворительное». В настоящее время она находится в отделении острых эндотоксикозов.

Как передавало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Инна Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня». Сегодня утром супруг актрисы сообщал журналистам, что она находится в хирургической реанимации в тяжёлом состоянии.