Москва, , 13:09 — REGNUM

Российское отделение Greenpeace будет официально запрашивать результаты исследований, согласно которым, по данным мэрии Москвы, в районе строительства Юго-Восточной хорды отсутствует повышенный радиационный фон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель проекта энергетического отдела российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.

Радиация

Экологи намерены узнать, где, сколько и какие пробы, на какой глубине были взяты для исследования, о результатах которого 18 июля сообщили на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Также общественная организация хочет установить присутствовал ФГУП «РАДОН» на месте исследования и ряд других аспектов.

«Они пишут об извлечении грунта «из мест бурения под опоры моста», а дальше пишут о «безопасной зоне 50−70 метров от платформы». Неясно, исследовали ли они эту зону, скорее всего — только предположение. Но ведь сам Московский завод полиметаллов писал в 2013 году о «возможном наличии на территории к склону к курскому направлению РЖД загрязнений радиоактивными отходами», то есть не только о склоне к Москве-реке, а именно о склоне к железной дороге, то, что они называют «безопасной зоной», — сообщил Алимов.

Эколог отметил, что даже если строители выберут под опоры места, где нет загрязнения, то всё равно необходим учет особенностей рельефа, оползневой опасности. И на этот счёт должны проводиться профессиональные исследования, подытожил Алимов.

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