Рим, , 18:12 — REGNUM

С начала 2019 года в Средиземном море при попытке достичь берегов Европы погибли по меньшей мере 683 человека, передает информагентство ANSA в пятницу, 19 июля, со ссылкой на данные Всемирной организации по делам миграции.

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года показатель снизился более чем вдвое, отметили эксперты — тогда число подтвержденных смертей составляло 1449.

Число мигрантов, которым удалось достичь берегов Европы, за тот же период снизилось на треть: с 51 782 человек до 34 226 человек. Наибольшее число мигрантов высадилось в Испании и Греции.