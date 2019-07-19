Старый Оскол, Белгородская область, , 17:29 — REGNUM

Открытие отреставрированной набережной состоялось 19 июля в Старом Осколе Белгородской области, сообщил на своей странице в соцсети глава Старооскольского городского округа Александр Сергиенко. На берегу главной городской реки Оскол появились зоны для игр и отдыха, установили контактный фонтан. Реконструкция проводилась благодаря социально-экономическому партнерству правительства Белгородской области и одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России — компании «Металлоинвест». Событие приурочили ко Дню металлурга, который в 2019 году отмечается 21 июля.

«Годами так сложилось, что этот праздник один из самых любимых у старооскольцев. Что вполне закономерно: почти в каждой семье есть горняки или металлурги. Представители этих профессий были и остаются поистине сильными, мужественными и стойкими духом. Благодаря им Старый Оскол завоевал славу города-труженика. Друзья, спасибо за трудолюбие, профессионализм и любовь к малой Родине. С праздником!» — поздравил земляков Александр Сергиенко.

Реконструкция набережной Старого Оскола началась в 2018 году. Постепенно набережную соединят с улицей 17 Героев, где находится городской пляж, сделают пешеходный мост на противоположную сторону реки, завершат работы по благоустройству всего берега.