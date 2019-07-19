Москва, , 17:16 — REGNUM

Росстандарт отменил ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных, вернув документ на доработку в профильный технический комитет. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба федерального агентства.

Отмечается, что положение документа о запрете оказания услуг по фотосъёмке для лиц с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, «вызвало ряд обращений в Росстандарт как нарушающее права ВИЧ-инфицированных людей».

«В связи с тем, что принятый национальный стандарт не соответствует предусмотренному действующим законодательством принципу достигнутого с общественностью консенсуса, документ отменён Росстандартом и возвращен на доработку», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе в Росстандарте сообщили о планах по введению в России с 1 января 2020 года ГОСТа на фотографирование младенцев (детей в возрасте до 28 дней).

Разработка такого стандарта была инициирована организациями, оказывающими услуги в сфере фотобизнеса для новорожденных, а его проект был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации. Соблюдение ГОСТа предполагается на добровольной основе.

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