р-н Голышмановский, , 17:20 — REGNUM

Тюменские полицейские публично пожаловались на руководителя муниципального отдела МВД «Голышмановский». В областном управлении начата проверка по факту публикации в сети интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Жалоба появилась в паблике «Омбудсмен полиции». В ней говорится, что руководитель муниципального отдела полиции Голышмановского района разделил сотрудников на два лагеря: приближённых и остальных. Приближённые постоянно получают отгулы и премии от 80 до 120 тыс. рублей. Остальные работают почти без выходных и постоянно подвергаются прессингу и оскорблениям на планёрках.

По словам авторов жалобы, руководитель Голышмановского муниципального отдела во внерабочее время разъезжает на служебном автомобиле и даже личную машину заправляет казённым бензином.

«Мы, действующие сотрудники, практически постоянно несём службу с огнестрельным оружием, но, находясь в постоянном стрессе и напряжении, ожидаем подвоха со стороны руководителя и его команды. Неоднократно писали обращения в адрес УМВД России по Тюменской области, но нас не слышат, видимо, ждут ЧП», — пишут анонимы.

В УМВД по Тюменской области сообщают, что изложенные факты взяты во внимание руководством и данные будут проверены.

«Для этого сейчас создана комиссия из числа сотрудников собственной безопасности, инспекции по личному составу и других служб. Данная группа будет направлена в территориальный орган в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Тюменской области.