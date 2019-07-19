р-н Голышмановский, 19 июля 2019, 17:20 — REGNUM
Тюменские полицейские публично пожаловались на руководителя муниципального отдела МВД «Голышмановский». В областном управлении начата проверка по факту публикации в сети интернет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Жалоба появилась в паблике «Омбудсмен полиции». В ней говорится, что руководитель муниципального отдела полиции Голышмановского района разделил сотрудников на два лагеря: приближённых и остальных. Приближённые постоянно получают отгулы и премии от 80 до 120 тыс. рублей. Остальные работают почти без выходных и постоянно подвергаются прессингу и оскорблениям на планёрках.
По словам авторов жалобы, руководитель Голышмановского муниципального отдела во внерабочее время разъезжает на служебном автомобиле и даже личную машину заправляет казённым бензином.
В УМВД по Тюменской области сообщают, что изложенные факты взяты во внимание руководством и данные будут проверены.