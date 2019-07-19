Ростов-на-Дону, , 17:13 — REGNUM

Двое боевиков из Ставропольского края признаны виновными в активном участие в вооруженном мятеже и нападении на военнослужащих на территории Дагестана в 1999 году. Они оба приговорены Северо-Кавказским окружным военным судом к 15 годам колонии строго режима, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Установлено, что Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов в июле 1999 года добровольно вступили в банду Шамиля Басаева и Хаттаба. В период с 7 по 24 августа того же года они в составе группы вооружённых боевиков численностью не менее тысячи человек на территории Ботлихского района Дагестана вели бои против военнослужащих ВС России. В результате нападения террористов погибли 33 человека, ещё 34 получили ранения.

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Напомним, за 20 лет с момента вторжения в Дагестан боевиков в августе-сентябре 1999 года были осуждены уже десятки членов банды Басаева и Хаттаба. Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года были приговорены в общей сложности к 62 годам колонии жители Ставропольского края Батырбек Бакиев, Дамир Мухатдинов, Марат Даутов и Руслан Аджибрагимов.

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