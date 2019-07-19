Калуга, 19 июля 2019, 16:45 — REGNUM

В калужском селе Закрутое Куйбышевского района ООО «Русский сыр» реализуют крупный инвестпроект по строительству животноводческого комплекса на 1450 голов. В 2019 году начнут строить вторую очередь комплекса на 1650 голов, сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

На животноводческую ферму ужу завезли 850 голов элитного скота из Нидерландов
На животноводческую ферму ужу завезли 850 голов элитного скота из Нидерландов
Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

На животноводческую ферму уже завезено порядка 850 голов элитного скота из Нидерландов. В стадии завершения находится монтаж доильного зала. В кормлении животных применяют корма собственного производства. Площадь ярового сева на сельхозпредприятии составляет 1146 га. В 2018 году выручка от реализации продукции предприятия составила 733 млн рублей. Одновременно хозяйству оказана господдержка в размере 3,85 млн рублей. Предприятие намерено создать производственные площади и в соседнем Кировском районе калужского региона.

В 2018 году объём производства сельхозпродукции в Калужской области увеличился на 9,9%, и превысил 41,3 млрд рублей. По темпу роста сельхозпроизводства регион занял первое место в Центральном федеральном округе и третье место в стране.