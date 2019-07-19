Калуга, , 16:45 — REGNUM

В калужском селе Закрутое Куйбышевского района ООО «Русский сыр» реализуют крупный инвестпроект по строительству животноводческого комплекса на 1450 голов. В 2019 году начнут строить вторую очередь комплекса на 1650 голов, сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области.

На животноводческую ферму ужу завезли 850 голов элитного скота из Нидерландов Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

На животноводческую ферму уже завезено порядка 850 голов элитного скота из Нидерландов. В стадии завершения находится монтаж доильного зала. В кормлении животных применяют корма собственного производства. Площадь ярового сева на сельхозпредприятии составляет 1146 га. В 2018 году выручка от реализации продукции предприятия составила 733 млн рублей. Одновременно хозяйству оказана господдержка в размере 3,85 млн рублей. Предприятие намерено создать производственные площади и в соседнем Кировском районе калужского региона.

В 2018 году объём производства сельхозпродукции в Калужской области увеличился на 9,9%, и превысил 41,3 млрд рублей. По темпу роста сельхозпроизводства регион занял первое место в Центральном федеральном округе и третье место в стране.