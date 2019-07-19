Вашингтон, , 20:03 — REGNUM

Игровой сервис Stadia от Google не будет работать по принципу платформ вроде Netflix. Об этом рассказал директор по продукту Андрей Дороничев в ходе сессии «вопрос-ответ» на форуме Reddit 18 июля.

В своем заявлении Дороничев обратил внимание читателей на то, что Google Stadia не будет аналогом «Netflix для игр»: сервис даст возможность пользователям играть в купленные игры, как, например, в Xbox Live Gold или Playstation Plus. Команда Stadia обещает улучшенный звук и графику в играх, а также возможность играть в один бесплатный проект в месяц. При старте таким подарком станет видеоигра Destiny 2.

Создатели также обещают внедрить систему достижений для игроков, однако не сразу после запуска, а спустя некоторое время. Кроме того, платформа будет оснащена функциями социальных сетей, например, голосовым чатом и возможностью добавлять других пользователей в список своих друзей.

Пользовательский интерфейс можно будет увидеть только при запуске платформы в ноябре 2019 года. Однако Дороничев уверен в том, что дизайн понравится пользователям.

«На данный момент вы должны доверять мне — интерфейс выглядит хорошо. У нас отличная команда UX-разработчиков, и мы вкладываем в работу много любви». Андрей Дороничев

Ранее стало известно, что сервис Google Stadia будет запущен в ноябре 2019 года. Подписка обойдется пользователям в 9,99$ в месяц.

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