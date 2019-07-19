Тюмень, , 16:32 — REGNUM

Учителя Тюменской области, чьи ученики сдали единый государственный экзамен на высшие 100 баллов, получили денежное поощрение 100 тыс. рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 19 июля 2019 года.

В 2019 году наивысший балл по итогам государственной итоговой аттестации набрали 64 выпускника из 27 образовательных организаций 10 муниципалитетов региона. Причём пятеро тюменских выпускников стали 200-балльниками, набрав 100 баллов по 2 предметам. В 2019 году премируют 46 педагогов, в прошлом году их было 28.

Тюменская область всегда отличалась высокими показателями в ЕГЭ по русскому языку. В 2019 году увеличилось число тюменских выпускников, получивших 100 баллов по физике, математике, географии и химии.