Махачкала, , 16:27 — REGNUM

Власти Дагестана не смогли реализовать в полном объёме республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья. В ветхих домах остаются жить свыше одной тысячи семей. Об этом 18 июля в ходе рабочего совещания заявил глава Дагестана Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

По словам политика, в рамках указанной адресной программы до конца лета 2017 года необходимо было расселить 253 аварийных многоквартирных дома, в которых проживали 3257 семей. Для этого были предусмотрены средства в размере более 4,5 млрд рублей. Однако по состоянию на середину июля 2019 удалось переселить только 2220 семей.

«Нам предстоит обеспечить в текущем году завершение в полном объёме программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — подчеркнул Васильев.

Основной причиной сложившейся ситуации в Махачкале стало несогласие горожан с предполагаемым районом переселения. Кроме того, часть из них в судебном порядке оспаривает акты межведомственной комиссии о признании их домов аварийными. Главной помехой в городе Дербенте, в частности, названо незавершение процедуры оформления права собственности на жилые помещения, что препятствует заключению договоров с гражданами.

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Напомним, с 15 июля и по сегодняшний день в Махачкале и Дербенте специалисты Фонда содействия реформированию ЖКХ проводят мониторинг реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Специалисты также проверяют, насколько в республике успешно устраняются недоделки в многоквартирных домах, предназначенных для переселения граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам апрельского визита в Дагестан член межведомственной рабочей группы по ЖКХ при правительстве РФ Игорь Шпектор пришёл к выводу, что республика демонстрирует полную неоперативность в вопросе сноса ветхого жилья. Федеральный чиновник также подчеркнул, что в регионе необходимо дополнить перечень многоквартирных домов, признанных аварийными.

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