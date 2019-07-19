Москва, , 15:51 — REGNUM

В порту города Эдинбург в Великобритании застряло судно с российским экипажем из-за проблем с зарплатой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Эдинбурге.

«Генеральному консульству известно о том, что в порту Лит (Эдинбург) стоит судно «Александр Твардовский» под флагом Островов Кука с российским экипажем», — сообщил сотрудник дипмиссии.

По его словам, у российских моряков возникли проблемы с оплатой труда, однако в генконсульство они не обращались и о своем задержании не сообщали.

Сообщается, что сотрудник генконсульства провел переговоры с капитаном судна и пообщался с командой. По его словам, у экипажа есть все необходимое, включая продукты.

Стоит отметить, что подобная ситуация встречается довольно часто странах Европы. Таким образом представители международного профсоюза моряков пытаются принудить моряков торгового флота России вступить в этот профсоюза и выплачивать членские взносы.

Читайте также: Финское судно с эстонским экипажем задержано в Калининграде