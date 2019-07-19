Москва, , 16:01 — REGNUM

В рамках реконструкции трёх развязок с МКАД строится восемь транспортных сооружений. Об этом сообщил вице-мэр по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

«Реконструируются три развязки на МКАД — на пересечении с Волоколамским и Бесединским шоссе, а также с улицей Генерала Дорохова. В ходе этих работ возводятся семь эстакад и тоннель», — пояснил чиновник.

По словам Хуснуллина, общая длина строящихся эстакад превысит 2 км, а протяжённость тоннеля составит 404 метра. Съезды планируется оборудовать шумозащитными экранами и пешеходными переходами. Также на данный момент идёт реконструкция двух путепроводов общей длиной 220 метров и 90-метровой эстакады.

Напомним, в ближайшие годы в столице будут реконструированы шесть транспортных развязок на пересечении городских магистралей с МКАД. Работы на них планируется завершить в 2020 году.