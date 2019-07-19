Жуков, Калужская область, , 15:39 — REGNUM

Министерство образования опровергло информацию об отравлении воспитанников детского сада «Сказка» в городе Жукове, сообщил портал «АиФ-Калуга».

По мнению чиновников, симптомы лишь напоминают отравление, но им не являются. Семеро детей из разных групп в возрасте от пяти до шести лет почувствовали себя плохо. У них была рвота, но не было повышения температуры. Родители отвезли детей в районную больницу, где врачи классифицировали симптомы как «признаки пищевого отравления» и проводить медицинское обследование детей не стали, так как те пришли в стабильное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области следователи регионального управления СК России начали проверку по факту отравления воспитанников детского сада «Сказка» микрорайона Протва в городе Жуков. За медицинской помощью с предварительным диагнозом «пищевое отравление» обратились девять детей. Следователи предполагают, что детей, почувствовавших недомогание, было больше. В лаборатории изучены образцы пищи, установлены производители и поставщики продукции. Дана оценка действиям администрации дошкольного учреждения по статье 238 УК РФ («Производство продукции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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