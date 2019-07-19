Менло-Парк, США, , 19:54 — REGNUM

Новый дизайн социальной сети Instagram со скрытыми лайками призовет людей задуматься о качестве контента. Анонс нововведения с комментариями представителей компании был опубликован в Twitter-микроблоге Instagram 18 июля.

Пользователи по-прежнему будут видеть, кому нравятся их фотографии, однако само число лайков и количество просмотров видео будет скрыто от окружающих. Такое обновление появится в семи странах: Японии, Бразилии, Новой Зеландии, Италии, Ирландии, Канаде и Австралии. По словам представителей компании, это позволит людям фокусироваться не на количественных показателях контента, а на его качестве, и искренне оценивать фото и видео окружающих.

https://twitter.com/instagram/status/1151605657642029056

Некоторым читателям эта идея понравилась, некоторым — нет.

«На самом деле Instagram прав, и это принесет только пользу обществу! Это хорошая вещь», — хвалит ph3ux.

«Мне это совсем не нравится», — не соглашается theyhatedaboy.

Многие пользователи вместо обсуждения новинки стали массово просить сервис вернуть систему хронологической публикации фотографий в ленте, которая была отключена ранее.

«Буквально все, что мы хотели, — это хронологический порядок», — пишет KALEBMITCHELL.

«Согласна. Хронологический порядок! Пожалуйста! Я ненавижу случайно просматривать пост в течение трех секунд, а затем снова видеть сообщения из того же аккаунта», — жалуется MamiDeDani.

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В июле 2019 года сервис Instagram начал тестирование функции, позволяющей фильтровать комментарии пользователей на предмет оскорблений других людей. Сообщение, которое пользователь хочет отправить, будет проверяться, и если в нем заподозрят оскорбительный контент, приложение предупредит отправляющего о возможной негативной реакции окружающих.

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