Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM

Для удобства болельщиков, которые планируют посетить матч между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак» на «Ростов-Арене», работа пассажирского транспорта будет продлена. Несмотря на позднее начало матча, администрация жёлто-синих надеется увидеть на стадионе более 30 тыс. поклонников команд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ростовской команды.

В городской администрации обещают дополнительно выпустить около 70 единиц транспорта. Кроме того, «Ростов» заказал шаттлы для болельщиков. Автобусы большой вместимости будут курсировать до 1:00 21 июня.

«Несмотря на позднее время матча, мы ожидаем увидеть более 30 тыс. болельщиков на трибунах нашего стадиона. Для клуба важно, чтобы эти болельщики гарантированно смогли комфортно добраться домой после игры», — заявил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

ИА REGNUM ранее сообщало, что футбольная баталия начнётся в 21:30 20 июня. Позднее начало матча главный тренер клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал «преступлением». Кроме того, в адрес Российской премьер-лиги (РПЛ) дважды было направлено обращение болельщиков. Но услышаны футбольные фанаты не были, несмотря на то, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюковзаявил, что если РПЛ не скорректирует время начала матчей, то РФС постарается это исправить.

Ранее по теме: «Это преступление против болельщиков» — главный тренер ФК «Ростов»

Глава РФС объяснил позднее время начала матчей чемпионата России