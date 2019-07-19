Алма-Ата, Казахстан, , 15:53 — REGNUM

В школах Алма-Аты не хватает 15 450 мест, несмотря на ввод в эксплуатацию новых зданий и пристроек. Об этом 19 июля заявила руководитель управления образования города Гульнар Коджабергенова, сообщает агентство «КазТАГ».

По её словам, в Алма-Ате планируют построить семь новых школ на 7 тыс. мест. Охват детей дошкольным образованием в Алма-Ате составляет 83%, отметила глава управления. До конца года в городе планируют построить пять новых детских садов.

Коджабергенова добавила, что бюджет управления образования в 2019 году составил 98,7 млрд тенге ($256 млн), в том числе 3,7 млрд тенге ($9,6 млн) будет потрачено на покупку новых учебников.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров отправил обращение министру образования и науки республики Асхату Аймагамбетову с просьбой проанализировать негативные последствия снижения школьного возраста до 6 лет. В частности, в 2019 году в республике резко возрастет численность школьников, что увеличит количество классов, обучающихся в третью смену.