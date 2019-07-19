Брянск, , 15:21 — REGNUM

Брянская область стала лидером Всероссийского учёта мест соловьиного пения. Жители региона насчитали 891 точку, где можно услышать певчую птицу. Причём в рейтинге Брянск обошёл Рязань, Москву и Курск, где соловьи считаются символом региона. Об итогах конкурса «Соловьиные вечера» рассказали в Государственном природном биосферном заповеднике «Брянский лес».

На специальную интерактивную карту орнитологи-профессионалы и любители наносили метки, где были услышаны соловьи. В Брянской области таких мест насчитали 891. На втором месте Курский регион — 636 точка, затем Рязань — 474. Эти места в дальнейшем станут опорными точками для мониторинга численности птиц.

Организатором акции «Соловьиные вечера» является Союз охраны птиц России. Впервые посчитали места соловьиного пения в 1999 году. В 2019 году в акции участвовало 44 российских города.