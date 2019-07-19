Москва, , 15:21 — REGNUM

Социальная сеть Facebook удалила изображение со свастикой на фоне государственного герба Российской Федерации. Об этом сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 19 июля.

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Этому предшествовало требование Генпрокуратуры РФ, которое было направлено Роскомнадзором, администрации сети.

«После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России, — говорится в сообщении на сайте ведомства. — Соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации»

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 июля, Twitter удалил сообщение, которое содержало нецензурное оскорбление народа России. Ранее ограничить доступ к этой странице в соцсети от Роскомнадзора потребовала Генпрокуратура. После уведомления ведомство о том, что эту страницу внесли в реестр запрещённой информации, администрация сервиса удалила оскорбительную реплику.

Добавим, что ранее в рамках соблюдения закона о борьбе с оскорблением госсимволов удалить публикацию, оскорбляющую государственный флаг России, Роскомнадзор потребовал от Instagram.

Напомним, в России закон, вводящий ответственность за оскорбление символов государственной власти, вступил в силу 29 марта 2019 года. Так, для нарушителей предусмотрены штрафы штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение — штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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