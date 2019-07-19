Москва, , 15:17 — REGNUM

На должность главного редактора ТАСС назначен Михаил Петров. Об этом 19 июля сообщает само информагентство.

Петров вступает в должность со 2 августа. Он сменит Максима Филимонова, который проработал главредом ТАСС четыре с половиной года.

«Он прекрасно знает особенности работы агентства, прекрасно понимает все редакционные процессы», — сообщил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Напомним, Петров проработал в агентстве 20 лет. Долгое время он занимал должность корреспондента кремлевского пула, а на протяжении последних нескольких лет он руководил редакцией кремлевско-правительственной информации.

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