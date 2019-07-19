Новосибирск, , 14:55 — REGNUM

Генеральный план Новосибирска актуализируют до конца 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам мэра города Анатолия Локтя, необходимость обновления градообразующего документа, утверждённого ещё в 2007 году, «продиктована, в первую очередь, опережающим ростом численности населения».

«Мы подходим к цифре 2 млн — с учётом агломерационных связей, которые стремительно развиваются. Также ускорилась автомобилизация, в результате чего транспортный каркас города оказался перегружен», — сказал Локоть.

В новой редакции генплана города будут учтены 180 дачных сообществ, которые должны были уйти под многоэтажную застройку, но так и остались в прежнем статусе. Кроме того, генпланом 2007 года предполагалось перепрофилирование и передача под застройку производственных территорий, в обновлённом документе эти площадки будут зарезервированы для использования по назначению. В новой версии плана появится этапность реализации решений по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года. Также будут отмечены все зелёные зоны. Согласно генплану до 2030 года планируется активное освоение внутригородских территорий, в частности, занятых ветхим и аварийным фондом; предусматривается административно-жилое многоэтажное строительство — для этих целей сегодня обозначено 90 территорий.

Публичные слушания по обсуждению актуальных изменений генплана Новосибирска пройдут в декабре 2019 года.,