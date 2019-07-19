Магнитогорск, Челябинская область, , 14:42 — REGNUM

В Магнитогорске одна из жительниц частично обрушившегося дома №164 по проспекту Карла Маркса угрожает голодовкой. На балконе её квартиры размещён соответствующий баннер, сообщают очевидцы.

Ранее гражданка обращалась в администрацию города с требованием выделить ей жильё взамен нынешней квартиры. Но получила отказ.

Как следует из данных прокуратуры Челябинской области, ситуация неоднозначная. В ходе ранее проведённой проверки было установлено, что временное жильё она получила в этом доме ещё в 2010 году. Женщина требовала заключить с ней договор социального найма и зарегистрировать её по этому адресу. Однако 23 марта 2017 года Правобережный райсуд Магнитогорска отказал ей в этом. Решение суда вступило в силу.

Таким образом, она не является ни собственником, ни нанимателем жилья в этом доме, а значит, не вправе претендовать на другое жильё. Прокуратура помогла ей составить проект искового заявления о том, чтобы установить факт её проживания в доме, но пока в суд она не обратилась, отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, седьмой подъезд дома обрушился рано утром 31 декабря после взрыва. Погибли 39 человек.