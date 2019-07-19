Нальчик, , 14:41 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии предоставили возможность побывать в России детям сирийских репатриантов. В санатории «Курорт Нальчик» приняли 38 детей из Сирии. Их отдых был организован Международной черкесской ассоциацией, пишет ТАСС.

Организация реализует проект «Кабардино-Балкария и соотечественники: народная дипломатия стирает границы». Он предполагает, по словам ее президента Хаути Сохрокова, сближение детей из других стран путем общения на отдыхе. В основном приезжают дети в возрасте 7−15 лет. В следующем заезде это будут около 80 школьников из Турции, Иордании и Израиля. Они отдохнут в санатории «Долинск».

Сохроков отметил, что лагерь работает второй год подряд на средства гранта президента РФ, который выиграла Международная черкесская ассоциация.

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Напомним, в марте 2019 года было подписано распоряжение правительства РФ, которым согласовывался проект государственной программы Кабардино-Балкарии «Оказание содействия добровольному переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» на 2019−2022 годы.

Программой предусматривается переселение в республику проживающих за рубежом соотечественников, в том числе потомков адыгской и балкарской диаспор. Документ принят в целях сокращения дефицита трудовых ресурсов, обеспечения потребности экономики региона в квалифицированных кадрах.