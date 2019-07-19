Москва, , 15:04 — REGNUM

«Важнейшей» задачей президента Украины Владимира Зеленского после выборов в Верховную раду 21 июля станет борьба с неонацизмом. Об этом заявил политолог Сергей Марков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В случае победы партии «Слуга народа» на предстоящих выборах в Верховную раду Украины на Зеленского полностью ляжет ответственность за происходящие в стране события, считает Марков. Политолог перечислил задачи, которые необходимо будет выполнить президенту в первоочередном порядке.

«Перемирие должно по-настоящему быть и должны перестать стрелять. Во-вторых, должна быть снята экономическая блокада с Донбасса. Ещё одна важнейшая задача, которую он обязан сделать — арестовать неонацистские батальоны, разоружить их и судить тех, кто несёт ответственность за военные преступления», — отметил Марков.

Решить проблему с неонацистскими боевиками в Донбассе, по мнению политолога, будет не сложно. Ведь кадровые украинские военные относятся к ним с неприязнью.

«Офицеры ВСУ ненавидят этих «отморозков». Если дать приказ развернуть оружие против неонацистских батальонов, они раздавят их за несколько дней. Офицеры МВД ненавидят и своего начальника, военного преступника министра внутренних дел Арсена Авакова и неонацистские батальоны», — заявил Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский фактически подтвердил, что журналиста Кирилла Вышинского держат на Украине в качестве заложника для последующего обмена.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский подтвердил, что Украина взяла Вышинского в заложники