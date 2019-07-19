Красногорск, , 14:32 — REGNUM

Правительство Московской области заняло первое место в футбольном турнире «Кубок Государственной Думы», сообщает 19 июля официальный сайт регионального правительства.

Состязание состоялось 18 июля в спорткомплексе «Лужники». В нём также приняли участие команды Госдумы РФ, администрации президента, СК РФ и правительства Москвы.

Второе место на турнире заняла команда Государственной думы, на третьем — АП. Соревнование является ежегодным и проводится с 2013 года.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что команды «встретились в товарищеской атмосфере».

«Хочу поблагодарить соперников и партнеров по команде за достойную игру и поздравить сборную правительства Московской области с заслуженной победой», — сказал он.