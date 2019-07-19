Липецк, , 14:31 — REGNUM

Главный перевозчик Липецка — МУП «Липецкий пассажирский транспорт» — получил 50 новых автобусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в торжественной обстановке на Соборной площади водителям вручили ключи от машин VOLGABUS 5270G2. В церемонии принял участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По инициативе Игоря Артамонова в регионе началась программа обновления пассажирского транспорта, на закупку автобусов для областного центра было выделено 409,5 млн рублей. 90% средств было направлено из областного бюджета, 10% — из городского.

«Мы очень рады этому событию, рады обновлению парка. Каждый пятый автобус у нас теперь новый. Все автобусы соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5, работают на газомоторном топливе, оборудованы кондиционерами, пандусами для людей с ограниченными возможностями. Рассчитываем и на высокую культуру обслуживания пассажиров», — сказал Игорь Артамонов.

Врио главы региона отметил, что на этом программа обновления автобусного парка не закончится. До конца года ещё около 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики. Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов — 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 метра и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 до 9,5 метра.

«Также есть жалобы от людей, что где-то не хватает маршрутов, куда-то общественный транспорт не доходит. Будем создавать единое управление транспортными потоками», — сообщил Игорь Артамонов.

Обновление автобусов проходит по всей области. Парк маршрутных транспортных средств, задействованных при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в регионе, насчитывает 1251 единицу техники. Средний возраст автопарка — 12,8 года. Больше половины — 740 автобусов — имеют сверхнормативный срок эксплуатации. В 2019 году приобретено 197 новых машин при поддержке областного и местных бюджетов, всего на закупку автобусов региональным и муниципальными бюджетами выделен 921 миллион рублей. Это крупнейшее обновление автобусного парка за последние 10 лет.