Чебоксары, , 14:25 — REGNUM

В Чувашии жара начнёт возвращаться с 24 июля, в конце месяца температура может достигнуть 30 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В Чувашии среднесуточная температура воздуха составляет +19…20 градусов, что соответствует климатической норме. При этом 18 июля стал самым тёплым днём месяца: отметки термометров достигли +26 градусов. 20 июля погода будет по-настоящему летней, с температурой воздуха +21…+26 градусов, хотя во второй половине дня под влиянием холодного фронта местами прогнозируются короткие грозовые дожди. 21 июля Чувашия окажется в тылу ложбины, поэтому увеличится облачность и станет заметно прохладнее.

В начале следующей недели подует северо-западный ветер, который не даст столбикам термометра подняться выше отметок +19…+24 градусов, но при этом осадки не прогнозируются.

Жара начнёт постепенно возвращаться с 24 июля. По словам синоптика-любителя, два европейский и северный антициклоны будут противостоять дождям и прохладе.

«В результате должна произойти удивительная метаморфоза. Вместе с северо-восточным ветром начнёт поступать жаркий воздух из заполярного круга. В конце месяца в Чувашии ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +25…+30 градусов», — говорит синоптик-любитель.

По предварительным прогнозам, в первой половине августа над Европейской территорией России может установиться блокирующий антициклон, что продлит жаркую погоду.