Волгоград, , 14:08 — REGNUM

Фермеры начали собирать первый урожай бахчевых в Волгоградской области. В 2019 г. арбузы поспели на две недели раньше срока. Об этом передает ОТР со ссылкой на местных аграриев.

По их словам, такого не было последние 20 лет. Обычно ягоды созревают не раньше конца июля — начала августа. В этом году жаркая погода установилась в регионе с мая.

Например, в хозяйстве Эдуарда Пака арбузами засажено 15 гектаров. Урожайность, говорит фермер, высокая: 50−60 тонн с одного гектара. Поэтому свою продукцию он поставляет по всей России.

«Арбуз — тот же барабан, можно определить по звуку, — сказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Эдуард Пак. — Вот звук если звонковатый, значит, арбуз готовый и очень хороший будет».

Единственный минус в раннем урожае в том, что ягод на рынке региона теперь в избытке. Поэтому цены, говорят фермеры, упали. Правда, если оптовикам свою продукцию аграрии продают по три-пять рублей за килограмм, то, например, на прилавках Волгоградской области арбузы стоят уже не менее 12 рублей за килограмм.