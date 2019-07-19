Махачкала, , 14:10 — REGNUM

Правительство России выделило Дагестану более 241 млн рублей на покупку нового оборудования для больниц. На средства из резервного фонда федерального бюджета будет куплено пять мультиспиральных компьютерных томографов, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе минздрава республики.

Аппараты приобретут для Республиканского диагностического центра, Республиканского центра травматологии и ортопедии, Каспийской городской больницы, противотуберкулезного диспансера города Буйнакска и Ботлихской центральной районной больницы. Зона обслуживания томографа в Ботлихе также позволит охватить Ахвахский, Гумбетовский, Цумадинский и Цунтинский районы.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года врио главы региона Владимир Васильев во время встречи в Кремле с президентом Владимиром Путиным попросил у главы государства 200 млн рублей на покупку четырёх компьютерных томографов. Руководитель республики пояснил, что новые аппараты позволят снизить очередь на обследование с помощью томографа с четырёх месяцев до 20 дней. Президент пообещал рассмотреть данный вопрос.

Пятый томограф для больницы Ботлихского района закупается по личному поручению главы государства. Выделить для этого деньги Владимир Путин обещал в марте 2018 года во время визита в горный Дагестан.