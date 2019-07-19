Омск, , 14:01 — REGNUM

В Омске день 16 июля стал самым жарким днём нынешнего лета. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В управлении добавили, что сухая и солнечная погода стала причиной резкого повышения пожарной опасности на территории региона. В нескольких районах области установился четвертый (высокий) класс пожарной опасности.

«На сегодняшний день 16 июля в Омской области отмечен, как самый жаркий день нынешнего лета. Температура воздуха в Большеуковском, Одесском, Русско-Полянском районах поднималась до +33°С, максимальная в Омске +31°С», — рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Впрочем, на ближайшие дни синоптики спрогнозировали осадки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу старшего научного сотрудника Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолога Александра Чернокульского, в России может пройти экстремальный скачок климатических изменений, который приведёт к установлению аномально жаркой погоды в некоторых регионах страны.

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