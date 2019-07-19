Черкесск, , 14:01 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии вынесено судебное решение в отношении первого секретаря комитета КПРФ в Карачаево-Черкесии Кемала Бытдаева. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге, сообщили ИА REGNUM 19 июля в Верховном суде республики.

Напомним, Кемал Бытдаев был задержан 17 июля после проведения митинга на площади Ленина в Черкесске, на котором был заявлен протест против решения Верховного суда об отстранении КПРФ от выборов в Народное собрание республики. В митинге приняли участие, по некоторым данным, около 10 человек. При этом разрешения на его проведение организаторы не получили.

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МВД возбудило административное дело о нарушении порядка при организации массового мероприятия. Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на задержание своего регионального представителя, руководство КПРФ заявило о произволе властей, а само задержание связало с давлением на партийную организацию, которая подала апелляционную жалобу в Верховный суд РФ по поводу запрета партии на участие в выборах.

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