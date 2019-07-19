Москва, , 13:58 — REGNUM

В Москве 21 июля в клубе на ВДНХ отметят Международный день шахмат, сообщила пресс-служба выставки.

«На площадке около шахматного клуба будут стоять большие шахматы, в которые будет интересно поиграть как взрослым, так и детям», — говорится в информации.

В клубе пройдут мастер-классы, урок по шахматам для детей, занятие по графическому дизайну в стиле «Льюис Кэрролл и шахматы». Вход свободный.

Как сообщало ИА REGNUM, шахматист из Латвии Игорь Раусис был отстранен от участия в международном шахматном турнире во Франции из-за жульничества.

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