Москва, , 13:43 — REGNUM

19 июля в Москве может выпасть до 8 мм осадков. Об этом сообщила в беседе с RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, ссылаясь на данные расчетов.

«Интенсивность дождей (в столице) будет уменьшаться с каждым днём, хотя сегодня всё ещё не исключено развитие грозовой деятельности», — отметила Позднякова.

По ее словам, 20 и 21 июля в столице выпадет не более 1−2 мм осадков, а температура воздуха в городе начнёт постепенно повышаться.

При этом Позднякова добавила, что уже в начале следующей недели — 22 и 23 июля — выпадение осадков в городе не ожидается. По ее словам, столбики термометров, вероятно, поднимутся до 25 градусов.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 19 июля в Москве будет преобладать облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди.

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