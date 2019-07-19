Бишкек, , 13:34 — REGNUM

Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского районного суда столицы Киргизии о признании невиновным преподавателя Киргизского госуниверситета строительства, транспорта и архитектуры Темира Болотбека, пишет «Kaktus.media».

По словам адвоката профессора, обвинявшегося в разжигании межнациональной розни, судебная коллегия посчитала, что в высказываниях подсудимого отсутствует состав преступления.

Будет ли прокуратура подавать апелляцию в Верховный суд Киргизии, пока неизвестно.

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Напомним, что в начале 2018 года госкомитет нацбезопасности Киргизии возбудил уголовное дело против профессора Темира Болотбека, заявившего в комментариях в Facebook, что скучающие по зеленому и свободному от пробок городу Фрунзе (название столицы Киргизской ССР — Прим. ИА REGNUM ) следует «валить в нищую и рабскую Рашку«

Отметим, что по информации киргизстанских СМИ, Темир Болотбек «известен в киргизстанском сегменте Интернета как националист, поклонник террориста Шамиля Басаева, немецких фашистов и Туркестанского легиона СС, который не раз позволял в Сети оскорбительные высказывания в адрес ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-афганцев».

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