Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM

Фестиваль воздушных змеев «Крылья ветра», который должен был пройти в петербургском парке Озеро Долгое 19 июля, отложен из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом говорится в сообщении Приморского культурного центра.

Плохая погода не позволит совершить запуск воздушных змеев, пояснили организаторы фестиваля. Начало мероприятия было запланировано в 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

Отмечается, что дата и время проведения фестиваля в ближайшее время появятся на сайте Приморского культурного центра.

Предполагалось, что гости фестиваля «Крылья ветра» смогут научиться изготавливать воздушных змеев, а затем запустят их в небо. Однако синоптики обещают жителям Санкт-Петербурга в течение дня 19 июля сильный дождь, а местами — грозу.

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