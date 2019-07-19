Евпатория, Крым, , 13:30 — REGNUM

55 человек, в том числе 50 детей, остаются в больнице после вспышки острой кишечной инфекцией в детском оздоровительном лагере «Лучистый», расположенном под Евпаторией в Крыму, сообщили 19 июля в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

«Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме. Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, дети, находившиеся на отдыхе в оздоровительном лагере под Евпаторией, начали поступать в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие с 16 июля. Как было установлено, причиной вспышки заболевания могло стать несоблюдение правил личной гигиены со стороны работников столовой, которые, по данным ведомства, являлись носителями норовирусной инфекции.

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