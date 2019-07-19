Нур-Султан, , 13:36 — REGNUM

Утечка персональных данных пациентов медучреждений в Казахстане произошла по причине человеческого фактора. Об этом 19 июля заявил заместитель министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности республики Аблайхан Оспанов, сообщает издание BNews.

По его словам, утечка информации не связана с хакерскими атаками, а вызвана человеческим фактором. Замминистра отметил, что после проверки будет принято решение о наказании виновных лиц.

Напомним, 9 июля в Центре анализа и расследований кибератак сообщили, что медицинские организации Казахстана, подключенные к системе Damumed, были не защищены от утечки персональных данных пациентов. Доступ к базе данных предоставлялся без логина и пароля всем пользователям сети.

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