Москва, , 13:24 — REGNUM

Экологи предложили вице-мэру Москвы Марату Хуснуллину посетить могильник радиоактивных отходов, вдоль которого планируется провести Юго-Восточную хорду (ЮВХ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Эксперт не исключил, что московские власти отстаивают предложенный маршрут ЮВХ вдоль радиоактивной зоны потому, что ответственному за градостроительную политику в столице Хуснуллину предоставляют однобокую информацию по этому вопросу.

«После посещения он сможет принять взвешенное решение», — отметил Ожаровский.

Приглашение вице-мэру было направлено через интернет-приёмную. Однако ответа на данный момент не поступило, отметил физик-ядерщик.

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