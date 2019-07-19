Магас, , 13:17 — REGNUM

В Ингушетии прекращены полномочия троих депутатов города Магаса. Причиной стало непредоставление ими сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах своих супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Отсутствие декларации о доходах выявила прокуратура города Магаса. Прокурор внес представление в адрес председателя городского совета муниципального образования «Городской округ город Магас» с требованием прекратить полномочия нарушивших закон депутатов. По результатам его рассмотрения народные избранники были лишены мандатов в связи с утратой доверия.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Ингушетии были прекращены полномочия девяти депутатов сельских поселений Кантышево, Экажево, Барсуки, Яндаре и Али-Юрт Назрановского района. Бывшие народные избранники предоставили недостоверные данные в своих декларациях о доходах или вовсе не предоставили сведения о доходах за 2018 год.