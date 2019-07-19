Москва, , 13:09 — REGNUM

В 2020 году минимальное пособие по безработице, которое на сегодняшний день составляет 1,5 тыс. рублей, останется на прежнем уровне и повышаться не будет. Это следует из проекта постановления правительства РФ, разработанного Министерством труда РФ.

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Согласно документу, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, максимальную величину пособия по безработице предлагается установить в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста. Для них величина пособия определена в размере 1,5 тыс. рублей и 11 280 рублей соответственно.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года», — говорится в проекте документа.

Также в пояснительной записке к документу отмечено, что в 2020 году предлагается направить на выплату пособий по безработице 54,319 млрд рублей. А на 2021 и 2022 годы предусмотреть в бюджете на эти цели по 54,309 млрд рублей. А в связи с тем, что в 2020 году прогнозируется увеличение среднемесячной численности зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста в 1,6 раза, предложено выделить дополнительно 2,647 млрд рублей на 2020 год, 2,639 млрд рублей на 2021 год и 2,631 млрд рублей на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России размеры минимальной и максимальной величин пособия для граждан, признанных безработными, выросли с 850 до 1,5 тыс. рублей и с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей соответственно. Впервые в текущем году было введено пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста — минимальное составило 1,5 тыс. рублей, максимальное— 11 тыс. 280 рублей.

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