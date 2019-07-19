Воронеж, , 13:06 — REGNUM

Более 400 нарушений законодательства выявлено прокуратурой Воронежской области в июне-июле 2019 года в ходе проверок детских оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха, санаториев, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов 19 июля.

В числе нарушений, которые особо выделили в прокуратуре, — отсутствие трудовых договоров с вожатыми и помощниками вожатых (часто несовершеннолетними), отсутствие инструктажей по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности. В ряде лагерей, в том числе пришкольных, на работу принимали, не спрашивая справку об отсутствии судимостей. В целом ряде районов области проверяющие нашли массовые нарушения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства при организации питания отдыхающих, продукты принимались и хранились без соблюдения необходимых условий. Прокуроры выявили и нарушения требований антитеррористической защищённости объектов. Повсеместно проверяющие фиксировали нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время в нескольких регионах России фиксировались случаи массового отравления детей в местах отдыха. Так, в Крыму, в одном из лагерей под Евпаторией, в больницу с признаками пищевого отравления попали 52 ребенка и пять взрослых. Выяснилось, что источником вспышки заболевания могли стать сотрудники столовой лагеря — носители норовирусной инспекции.

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