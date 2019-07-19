Махачкала, , 13:04 — REGNUM

Закопанный в землю схрон боевика обнаружен в лесном массиве, в двух километрах от села Вициятли Цунтинского района Дагестана. В пластмассовой канистре были спрятаны девять магазинов от автомата Калашникова и 175 патронов разного калибра, сообщили ИА REGNUM 19 июля в пресс-службе МВД республики.

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Схрон, предположительно, принадлежит члену незаконного вооружённого формирования, уничтоженному в 2014 году в ходе спецоперации. Магазины и патроны изъяты и направлены на экспертизу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2019 года схрон с оружием и боеприпасами был найден в сливной металлической трубе надалеко от села Стальское Кизилюртовского района Дагестана. Позже, в конце июня, на территории заброшенного кирпичного завода в городе Дагестанские огни правоохранители обнаружили тайник с пулемётом, боеприпасами и магазинами к автомату Калашникова.

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